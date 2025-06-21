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Агент Писарского: Владимир тренируется в "Сочи", все хорошо

Агент нападающего Владимира Писарского Алексей Бабырь рассказал «РБ Спорт», что его клиент по-прежнему находится в расположении «Сочи» и готовится к предстоящему сезону.
Фото: ФК "Сочи"
— У нас нет такой информации. Владимир тренируется в «Сочи», все хорошо. До 30 июня действует аренда, дальше будет понимание.

— Что за темная история, о которой говорит Ротенберг?

— Мне сложно прокомментировать данные высказывания, — заявил Бабырь «РБ Спорт».

Владимир Писарский, играющий на позиции центрального нападающего, выступал в прошлом сезоне за "Сочи" на правах аренды, которая включала опцию выкупа. Права на 29-летнего игрока принадлежат самарским "Крыльям Советов". В составе сочинской команды форвард провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

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