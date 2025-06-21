"У нашего клуба самый низкий бюджет в РПЛ. Этот фактор не всегда позволяет нам двигаться дальше. У других команд бюджет в два и более раз выше. Но у нас вопросами подобных переговоров занимаюсь не я, а генеральный директор", - приводит слова Гаджиева "РИА Новости".
Сезон-2024/25 стал для махачкалинского "Динамо" первым, когда команда принимала участие в элитном дивизионе чемпионата России по футболу. В конечном итоге дагестанский клуб, набрав в 30 матчах Российской Премьер-Лиги 29 очков, занял одиннадцатое место в итоговой турнирной таблице.
Новый сезон РПЛ подопечные Хасанби Биджиева начнут с выездного матча против московского "Спартака". Точное время встречи будет известно позднее.
Гаджиев рассказал, какое место в РПЛ занимает махачкалинское "Динамо" по размеру бюджета
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался по поводу переговоров о трансферах футболистов.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала