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Кечинов назвал позиции, которые необходимо усилить "Спартаку" перед началом нового сезона РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, какие позиции нужно усилить московскому клубу перед началом нового сезона.
Фото: ФК "Спартак"
«Народу в команде в принципе много, но решать поставленные задачи, как мы видим, пока не готовы, а задачи самые высокие. Но один хороший нападающий в любом случае нужен. И не помешали бы два футболиста в оборону: в центр - точно, и один крайний должен быть. В общем, три футболиста команде точно необходимы, - цитирует Кечинова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 67 очков.

Ранее стало известно, что сезон-2025/26 «красно-белые» начнут на домашней арене. В первом туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо».

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