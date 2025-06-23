«Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича. Что будет при Челестини? Очень тяжело что-то предугадать, но, думаю, с таким составом ЦСКА все равно будет претендовать на медали», - цитирует Семшова «Матч ТВ».
В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним швейцарцем подписан по схеме «2+1».
Напомним, что Алексей Березуцкий ушел в тренерский штаб Марко Николича, который покинул ЦСКА по окончании сезона и подписал контракт с греческим АЕКом.
По итогам сезона-2024/25 армейцы заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также ЦСКА выиграл Кубок России. В Суперфинале московский клуб обыграл «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).
Семшов - о Челестини: пока непонятно, чего ждать. Странно, почему ЦСКА не назначил Березуцкого главным тренером
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов отреагировал на назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: ФК "Чайка"