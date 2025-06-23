«В прошлом году упустили чемпионство в матче с «Краснодаром» - это главное разочарование. В этом году, если бы выиграли, могли быть третьими - хороший результат, но не получилось, идём дальше. «Краснодар» заслуженно стал чемпионом. Для болельщиков это интереснее, чем чемпионство «Зенита», - цитирует Майсторовича «Чемпионат».
«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. По итогам сезона-2024/25 «быки» опередили «Зенит», занявший вторую строчку, на один балл. На третьей позиции финишировал ЦСКА. «Динамо» заняло пятое место.
В минувшем сезоне Майсторович принял участие в 11 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, забив один гол. Контракт 20-летнего защитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Майсторович: "Краснодар" заслуженно выиграл РПЛ. Для болельщиков это интереснее, чем чемпионство "Зенита"
Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович высказался о чемпионстве «Краснодара».
Фото: ФК "Краснодар"