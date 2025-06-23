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Источник: Жемалетдиновым интересуется турецкий "Кайсериспор"

Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов может продолжить карьеру в Турции — его кандидатура рассматривается «Кайсериспором».
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает «РБ Спорт», турецкий клуб «Кайсериспор» проявляет интерес к полузащитнику Рифату Жемалетдинову, у которого заканчивается контракт с ЦСКА 30 июня 2025 года. Стороны пока не начали переговоры, но имя россиянина фигурирует в шорт-листе команды.

Прошлый сезон 28-летний хавбек провёл в составе армейцев, сыграв 29 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро

В новом сезоне «Кайсериспор» возглавил Маркус Гиздоль — именно при нём Жемалетдинов выступал в «Локомотиве», что может повлиять на потенциальный переход.

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