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Globo: полузащитник "Нанта" Аугусто близок к переходу в "Краснодар"

28-летний бразильский хавбек Дуглас Аугусто согласовал условия контракта с «Краснодаром».
Фото: IMAGO
Полузащитник французского «Нанта» Дуглас Аугусто в ближайшее время подпишет контракт с «Краснодаром», сообщает Globo. По информации источника, стороны достигли договорённости по всем ключевым условиям: сумма трансфера и зарплата футболиста уже согласованы.

Соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано на три года. Ожидается, что переход будет оформлен в течение ближайших дней.

В минувшем сезоне Дуглас Аугусто принял участие в 30 матчах за «канареек» во всех турнирах, забив четыре гола. Также на счету 28-летнего футболиста три результативные передачи.

Контракт Аугусто с «Нантом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.









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