«Возможно, на летних сборах мы сыграем матч с «Зенитом». Мы не боимся никакой критики — «Сьон» не вмешивается в политику. Никаких проблем с ФИФА и УЕФА не будет, это не официальное соревнование», — заявил Константин Sport24.
В составе «Сьона» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.
Президент "Сьона": можем провести товарищеский матч с "Зенитом" — проблем с УЕФА не будет
Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что клуб рассматривает возможность проведения товарищеского матча с петербургским «Зенитом» в ходе летней подготовки.
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