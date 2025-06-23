Как сообщает Metaratings, «Спартак» отказался от подписания 23-летнего центрального защитника Кевина Ломонако. Футболист, выступающий за аргентинский «Индепендьенте», предлагался красно-белым в мае за сумму от 10 до 12 миллионов евро.
Источник уточняет, что сам игрок был готов к переезду в Россию, однако спортивное руководство «Спартака» выбрало другие кандидатуры для усиления линии обороны. Позднее Ломонако получил вызов в национальную сборную Аргентины, что повлияло на рост его рыночной стоимости.
Ломонако выступает за «Индепендьенте» с августа 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 12 миллионов евро по версии Transfermarkt. В начале июня Ломонако впервые попал в заявку на матч за основную сборную Аргентины в квалификации к Чемпионату мира 2026 года против сборной Чили.
Источник: "Спартак" отказался от трансфера аргентинского защитника
Московский «Спартак» не стал рассматривать вариант с приобретением защитника «Индепендьенте» и сборной Аргентины Кевина Ломонако.
Фото: IMAGO