«Кахигао бросил весла? Думаю, он их и не поднимал. В своих мечтах Кахигао очень сильно хотел бы превратиться в Бувача. Просто консультантом без ответственности. А ответ с него все равно будут требовать. Но Бувача защищает Гафин, который выходит к прессе и говорит мнение руководства. Мы не знаем, что делает Бувач в «Динамо». Может быть, он делает огромную работу. В «Спартаке», когда выходит Кахигао, он вообще ничего не говорит, просто «льет воду» и уходит», — заявил Гурцкая «РБ Спорт».
Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. До этого 55-летний испанец более 23 лет работал скаутом в «Арсенале». Последним местом его работы был турецкий «Галатасарай», где с прошлого года он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале нижней сетки «Ростову» со счетом 1:2.
Гурцкая — о Кахигао: выходит к прессе и просто льет воду. Он бы хотел превратиться в консультанта без ответственности
Футбольный функционер Тимур Гурцкая прокомментировал работу Франсиса Кахигао на посту спортивного директора московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"