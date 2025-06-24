Как сообщает журналист Карпов, левоногий 19-летний защитник Александр Тарасов, ранее выступавший за молодёжную команду «Зенита», подпишет контракт с «Ростовом» сроком на пять лет. Клуб опередил в борьбе за игрока «Оренбург» и «Крылья Советов».
Александр Тарасов является воспитанником академии Зенита. Успел провести один матч за Зенит-2, в котором забил 1 гол. Контракт с «Зенитом» был рассчитан до конца 2025 года.
Источник: "Ростов" выиграл конкуренцию за защитника "Зенита" у "Оренбурга" и "Крыльев"
«Ростов» выиграл борьбу за 19-летнего защитника Александра Тарасова и готовится заключить с ним долгосрочное соглашение.
Фото: ФК "Зенит"