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Источник: "Ростов" выиграл конкуренцию за защитника "Зенита" у "Оренбурга" и "Крыльев"

«Ростов» выиграл борьбу за 19-летнего защитника Александра Тарасова и готовится заключить с ним долгосрочное соглашение.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает журналист Карпов, левоногий 19-летний защитник Александр Тарасов, ранее выступавший за молодёжную команду «Зенита», подпишет контракт с «Ростовом» сроком на пять лет. Клуб опередил в борьбе за игрока «Оренбург» и «Крылья Советов».

Александр Тарасов является воспитанником академии Зенита. Успел провести один матч за Зенит-2, в котором забил 1 гол. Контракт с «Зенитом» был рассчитан до конца 2025 года.

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