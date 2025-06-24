Как сообщает телеграм-канал «Karpinside», «Крылья Советов» согласовали с «Локомотивом» и представителями Вадима Ракова аренду 20-летнего нападающего до конца сезона. Ранее футболист был близок к переходу в «Пари НН», но сделка не состоялась.
Несмотря на финансовые ограничения (новые покупки возможны только после продаж), самарцы нашли способ убедить Ракова. Игроку предложена зарплата в размере 2 млн рублей в месяц, а также бонус в 1,5 млн за 10 голевых действий. Уже 25 июня утром он прибудет в Самару для прохождения медосмотра.
Вадим Раков в прошедшем сезоне принял участие в 29 матчах во всех турнирах за «Локомотив», в которых он забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Для воспитанника «Локомотива» это уже третий сезон на высшем уровне. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллионов евро. Трудовое соглашение 20-летнего игрока с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2027 года.
Источник: "Крылья Советов" берут у "Локомотива" Ракова в аренду
Самарские «Крылья Советов» перехватили Вадима Ракова у «Пари НН» и договорились о бесплатной аренде нападающего у «Локомотива» без опции выкупа.
Фото: ФК "Локомотив"