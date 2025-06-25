"Пожелания Заболотного по зарплате - 80 тысяч евро в месяц? Это "Спартак", это нормально. Насколько слышал, в "Химках" у Антона было 5 млн рублей в месяц. Сейчас чуть больше, потому что "Спартак" разве для "Спартака" это много?", - приводит слова Орещука "РБ Спорт".
Ранее СМИ сообщали, что московский "Спартак" рассматривает кандидатуру Антона Заболотного в качестве усиления атаки. Сообщается, что на форварда также претендует "Краснодар" и клуб из чемпионата Турции. Минувший сезон экс-форвард "Зенита" и ЦСКА провёл в подмосковных "Химках", где забил 6 голов и оформил 6 результативных передач в 29 матчах РПЛ.
Орещук: в "Химках" Заболотный получал 5 млн рублей в месяц, разве для "Спартака" это много?
Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном переходе форварда Антона Заболотного в московский "Спартак".
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте