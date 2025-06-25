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Спортивный директор "Сантоса" прокомментировал слухи про интерес к Маркиньосу из "Спартака"

Алешандре Маттос, спортивный директор "Сантоса", отреагировал на новости об интересе клуба к вингеру "Спартака" Маркиньосу.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Это не так, мы не ведем работу по Маркиньосу", - приводит слова Маттоса "Евро-футбол".

Ранее сообщалось о переговорах между "Сантосом" и Маркиньосом о трансфере. По данным СМИ, бразильский клуб пытается найти средства для осуществления сделки.

Маркиньос перешёл в "Спартак" летом 2024 года из "Ференцвароша". Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 бразилец забил 2 гола и 12 раз результативно ассистировал партнерам в 36 матчах за красно-белых. Контракт Маркиньоса со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.

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