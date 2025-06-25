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Нападающий Раков прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Форвард московского «Локомотива» Вадим Раков прибыл в расположение «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» согласовали бесплатную аренду игрока без опции выкупа.

В минувшем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 29 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив три гола. Также на счету Ракова шесть результативных передач.

Трудовое соглашение форварда с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2027 года.

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