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Агент Жемалетдинова: ЦСКА, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, рассказал о будущем игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
«ЦСКА, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», - цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий «Кайсериспор» проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику.

В минувшем сезоне Жемалетдинов принял участие в 29 матчах во всех турнирах за ЦСКА, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Контракт футболиста с армейцами заканчивается 30-го июня 2025 года.

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