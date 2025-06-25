«ЦСКА, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», - цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий «Кайсериспор» проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику.
В минувшем сезоне Жемалетдинов принял участие в 29 матчах во всех турнирах за ЦСКА, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
Контракт футболиста с армейцами заканчивается 30-го июня 2025 года.
Агент Жемалетдинова: ЦСКА, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, рассказал о будущем игрока.
Фото: ПФК ЦСКА