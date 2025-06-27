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Сторожук: я бывал в Грозном много раз. Это один из самых чистых городов

Новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук поделился впечатлениями о Грозном.
Фото: ФК "Ахмат"
«Я бывал в Грозном много раз. С каждым годом, когда я ещё играл, этот город расцветал и за ним интересно было наблюдать. Грозный - один из самых чистых городов в принципе. Он развивается, в нём строится много спортивных объектов», - приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».

Сторожук возглавил «Ахмат» 17-го июня. Трудовое соглашение со специалистом подписано на три года.

В минувшем сезоне грозненская команда финишировала на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, попав в стыковые матчи. По итогам двухматчевого противостояния «Ахмат» одолел екатеринбургский «Урал» (1:2, 2:0) и сохранил прописку в РПЛ на сезон 2025/2026.

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