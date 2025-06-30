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L’Equipe: Аугусто вылетел в Россию для трансфера в "Краснодар"

Хавбек "Нанта" Дуглас Аугусто вылетел в Россию для подписания контракта с "Краснодаром".
Фото: Getty Images
По информации французского издания L’Equipe, футболист получил визу и в скором времени доберется до Краснодара. Уточняется, что трансфер может обойтись действующим чемпионам РПЛ в 6,5 млн евро.

Аугусто в минувшем сезоне провел за "Нант" 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три ассиста. Его контракт с французским клубом рассчитан еще на два года. Рыночная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается в 6 млн евро.

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