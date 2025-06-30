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Четыре футболиста покинули "Балтику"

Футбольный клуб «Балтика» объявил об уходе четырех игроков.
Фото: ФК "Балтика"
Калининградскую команду покинули Виталий Лисакович и Денис Терентьев по истечении контрактов, а также Евгений Чернов и Олег Исаенко, у которых завершился срок аренды, сообщает пресс-служба «Балтики».

В минувшем сезоне ФНЛ Лисакович принял участие в 18 матчах, в которых забил шесть голов. Терентьев сыграл 17 игр. Чернов провел 10 встреч, а Исаенко - 12.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Балтика» заняла первое место в ФНЛ. В следующем сезоне команда примет участие в РПЛ.

В первом туре калининградская команда сыграет с московским «Динамо» в гостях.

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