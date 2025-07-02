«Жерсон - усиление в середину поля «Зенита». С его приходом надо чётко представлять, что делать с Венделом. Непонятно, вернётся ли он в расположение команды. При этом что мы знаем о Жерсоне? Это футболист национальной сборной Бразилии, ему 28 лет, и он неплохо себя проявил на клубном чемпионате мира. Больше информации о нём не знаем. Известно, что бразильцы сложно адаптируются к российскому чемпионату. Поэтому трансфер Жерсона в «Зенит» - риск, как и любое другое приобретение», - цитирует Туфрина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за футболиста 25 млн евро - эта сумма уже поступила на счёт бразильского клуба.
В 2025 году Жерсон принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
Бывший президент "Зенита" - о Жерсоне: его трансфер - риск
Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин назвал рискованным трансфер бразильца Жерсона из «Фламенго» в стан «сине-бело-голубых».
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