Агент Сафонов: ни один трансфер в "Спартаке" не проходит без одобрения Станковича

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что ни один трансфер в "Спартаке" не проходит без одобрения главного тренера Деяна Станковича.

Фото: ФК "Спартак"





Заболотный перешел в " "Никакой трансфер в "Спартаке" не проходит без одобрения Деяна Станковича. Уважаю Заболотного за то, что всего добился своим горбом. Забьёт он 15 голов за сезон, а люди скажут, мол, думали, что он говно. Не надо раньше времени его хоронить", - сказал Сафонов Metaratings Заболотный перешел в " Спартак " летом этого года в качестве свободного агента. Минувший сезон нападающий провел в "Химках", где забил шесть голов и отдал шесть ассистов в 31 матче во всех турнирах. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета следующего года.