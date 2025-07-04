"Никакой трансфер в "Спартаке" не проходит без одобрения Деяна Станковича. Уважаю Заболотного за то, что всего добился своим горбом. Забьёт он 15 голов за сезон, а люди скажут, мол, думали, что он говно. Не надо раньше времени его хоронить", - сказал Сафонов Metaratings.
Заболотный перешел в "Спартак" летом этого года в качестве свободного агента. Минувший сезон нападающий провел в "Химках", где забил шесть голов и отдал шесть ассистов в 31 матче во всех турнирах. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета следующего года.
Агент Сафонов: ни один трансфер в "Спартаке" не проходит без одобрения Станковича
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что ни один трансфер в "Спартаке" не проходит без одобрения главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"