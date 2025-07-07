"Нормально отреагировал на трансфер Заболотного. Антон – хороший нападающий и играл во многих топовых клубах. Думаю, что он поможет "Спартаку" в этом сезоне", - цитирует Зорина Metaratings.
Антон Заболотный перешел в московский "Спартак" этим летом на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В прошлом сезоне форвард провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
Зорин: Заболотный - хороший нападающий, он поможет "Спартаку"
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин оценил переход Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"