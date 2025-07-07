"Нет ли у клуба желания вернуть Севикяна? Таких разговоров не было. Мы очень рады наблюдать за тем, как Эдгар прогрессирует — дай бог, чтобы у него все получилось", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".
Эдгар Севикян выступал за "Пари НН" с 2022 по 2024 год, а затем перешел в венгерский "Ференцварош" - в прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за московский "Локомотив".
Всего полузащитник провел за нижегородцев во всех турнирах 40 матчей и отметился 8 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
В "Пари НН" высказались о возможном возвращении Севикяна
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном возвращении полузащитника Эдгара Севикяна.
Фото: ФК "Пари НН"