«Его однозначно хотел Карпин. У Сергеева были другие варианты, но он выбрал «Динамо». Он будет одним из ключевых игроков команды. Динамовцы - молодцы, потому что взяли одного из самых сильных российских форвардов», - цитирует Колыванова «Чемпионат».
30-летний нападающий перешел в стан «бело-голубых» этим летом из самарских «Крыльев Советов». Сергеев подписал контракт до лета 2028 года.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
Колыванов - о Сергееве: "Динамо" подписало одного из самых сильных российских форвардов
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о перспективах нападающего Ивана Сергеева после перехода в московское «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"