"Думаю, не у многих защитников прописаны в контракте бонусы за гол+пас, а у него они есть. Детали раскрывать не будем, но такая особенность, на мой взгляд, необычна для клубов РПЛ", - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".
Максим Осипенко перешел в московское "Динамо" из "Ростова" этим летом за 2,9 миллионов евро, центральный защитник заключил контракт до июня 2028 года.
В минувшем сезоне Осипенко провел за южан во всех турнирах 40 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
В "Динамо" рассказали, что в контракте Осипенко прописаны бонусы за голы и передачи
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров раскрыл подробности контракта Максима Осипенко.
Фото: ФК "Динамо"