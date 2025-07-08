"Официального предложения от "Спартака" нет. Нормально, что таким футболистом интересуются разные клубы, он один из лучших игроков в стране на своей позиции", - цитирует агента "Матч ТВ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский "Спартак" намерен этим летом оформить переход защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, сумма трансфера может составить 4 - 4,5 миллиона евро. Также сообщалось, что "Локомотив" может обменять Илью Самошникова на полузащитника красно-белых Данила Пруцева.
В прошлом сезоне Илья Самошников провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 33 матча и отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего защитника в 3,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Агент Самошникова высказался о возможном переходе защитника в "Спартак"
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника московского "Локомотива" Ильи Самошникова, прокомментировал возможный переход своего клиента в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"