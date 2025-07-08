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Орлов — о высказывании Лунёва: такие публичные заявления — это нехорошо. Для самого Андрея это большой риск

Журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал реплику голкипера «Динамо» Андрея Лунёва о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера клуба и сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
«Во-первых, вратари всегда мыслят не так, как полевые игроки. А Лунёв — вратарь хороший. Но такие публичные заявления — это нехорошо ни для Лунёва, ни для «Динамо». Есть же политика клуба, мнение самого тренера. Для самого игрока это большой риск. Может закончиться тем, что через одну-две ошибки Андрея в основе окажется другой вратарь. Я как бывший футболист могу предположить, что у этих слов была какая-то предыстория, но какая именно, мы пока не знаем», — заявил Орлов «Чемпионату».

Ранее Лунёв заявил, что считает критику в адрес такого формата работы оправданной.

Валерий Карпин был назначен главным тренером московского «Динамо» с контрактом до лета 2028 года.

Напомним, 25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», где ранее совмещал должности в клубе и сборной с 2021 года. Самый успешный сезон для Карпина в качестве главного тренера «Ростова» был в сезоне-2022/23, когда клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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