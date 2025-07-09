"Я думаю, что виновных надо наказать, "Торпедо" оставить и снять очки. Что я под этим подразумеваю? Штраф, снимают очки, и команда начинает с минусом. Это мое личное мнение. Я думаю, нужно снять 10 очков, как это делалось в других зарубежных чемпионатах", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее совладелец клуба Леонид Соболев и бывший директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу - функционеры подозреваются в противоправном влиянии на результат официального спортивного соревнования. Сообщалось, что функционеры пытались подкупить одного из арбитров Первой Лиги.
Сегодня, 9 июля, стало известно, что арбитр Первой Лиги Богдан Головко задержан сотрудниками полиции - он подозревается во влиянии на результат спортивного соревнования. Сообщается, что судья намерено совершил ошибки в пользу московского "Торпедо" в заключительном туре Первой Лиги с "КАМАЗом". Если виновные понесут наказание, то футбольный клуб "Торпедо", согласно регламенту, будет исключен из числа участников РПЛ.
Булыкин: нужно оставить "Торпедо" в РПЛ, снять с команды очки и наказать виновных
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном исключении "Торпедо" из числа участников РПЛ.
Фото: РФС