- Чего жду от "Спартака" в новом сезоне? Будет очень интересный сезон, претендентов на чемпионство много. Будет многое зависеть от старта чемпионата и от матчей после зимней паузы. Жду, что красно-белые займут место в тройке. Сможет ли "Краснодар" защитить титул? Мне кажется, чемпионом РПЛ в следующем сезоне станет "Зенит" или "Спартак", - передаёт слова Давыдова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в сезоне-2024/2025 занял в Российской премьер-лиге четвёртое место, набрав 57 очков в 30 матчах. Чемпионом впервые в клубной истории стал "Краснодар", который с 67 очками опередил на 1 очко бессменного победителя шести предыдущих чемпионатов петербургский "Зенит".
Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА, в активе которого в итоговой турнирной таблице оказалось 59 очков.
Денис Давыдов рассказал, чего ждёт от "Спартака" в сезоне-2025/2026
Экс-нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов ответил на вопрос об ожиданиях от красно-белых и чемпионской гонки в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"