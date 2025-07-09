- "Ахмат" сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы с клубом в близких отношениях. Конате является лучшим бомбардиром за всю историю "Ахмата", он решил увеличить количество голов, чтобы его впоследствии никто не догнал. У клуба есть амбиции не бороться за выживание, а быть выше. Им нужен был нападающий, они строят хорошую команду.
Напомним, летом 2024 года центральный нападающий Мохамед Конате покинул "Ахмат", за который выступал с 2021 года, и в качестве свободного агента присоединился к саудовскому "Эр-Рияду". Вчера, 8 июля, грозненцы объявили о возвращении Конате. Стороны подписали контракт на три сезона.
В составе грозненской команды 27-летний форвард сборной Буркина-Фасо провел 90 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 3 результативные передачи на партнеров, став лучшим бомбардиром в истории "Ахмата".
Источник: "Матч ТВ"
Агент - о возвращении Конате: "Ахмат" сделал предложение, от которого нельзя отказаться
Дмитрий Селюк, агент нападающего Мохамеда Конате, прокомментировал возвращение игрока в "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"