"Скорее всего, подписание контракта будет в понедельник, потому что президент и гендиректор ЦСКА не в Москве. Они приедут в понедельник", - цитирует агента "СЭ".
Также агент рассказал, что футболист может принимать участие в тренировках московских "армейцев", направленных на физику.
Напомним, ранее Де Камарго говорил, что трудовое соглашение между сторонами должно быть заключено сегодня, 9 июля.
В прошлом сезоне Алвес сыграл в 25 матчах за "Сан-Паулу", в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.
Агент хавбека "Сан-Паулу" Алвеса рассказал, когда игрок подпишет контракт с ЦСКА
Лекка Де Камарго, агент полузащитника "Сан-Паулу" Матеуса Алвеса сообщил, когда его клиент станет футболистом московского ЦСКА.
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