"Пари НН" действительно проявляет интерес к Горичану. Но на данный момент сделка еще не завершена", - цитирует Гудасича "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Пари НН" близок к приобретению крайнего нападающего загребского "Локомотива" Силвио Горичана.
В прошлом сезоне Горичан провел за хорватскую команду 35 матчей и оформил 6+4 по системе гол плюс пас. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2027 года.
В загребском "Локомотиве" подтвердили интерес "Пари НН" к Горичану
Исполнительный директор "Локомотива" из Загреба Деннис Гудасич отреагировал на информацию о возможном трансфере форварда Силвио Горичана в "Пари НН".
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