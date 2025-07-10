"Сергею Николаевичу (Галицкому - прим.). Он сделал для меня очень много, и я хотел стать тренером, который подарит ему этот титул. Хотя "подарит" — неправильное слово. Потому что он сам все это и создал, во главе этого корабля и стоит, переживал все, что за эти годы было связано с клубом. Эта победа — для него", - цитирует Мусаева "СЭ".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл, до этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. Главный тренер южан Мурад Мусаев был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.
В субботу, 12 июля, "Краснодар" сыграет с ЦСКА на "Ак Барс Арене" в Казани в матче за Суперкубок России. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Напомним, что "армейцы" завоевали Кубок страны, одержав победу над "Ростовом" в Суперфинале турнира.
Главный тренер "Краснодара" Мусаев рассказал, кому посвятил золото чемпионата России
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, кому посвятил победу в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"