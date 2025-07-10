По информации источника, московский "Спартак" согласовывает с "Твенте" финальные детали сделки по переходу полузащитника Михела Влапа. Сумма трансфера составит 4 миллиона евро, игрок согласовал условия трехлетнего контракта.
В минувшем сезоне Михел Влап провел за голландский "Твенте" во всех турнирах 50 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 10 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего голландца в 5 миллионов евро. Ранее полузащитник выступал "Херенвен", "Андерлехт" и "Арминию". Футболист был игроком сборной Нидерландов до 21 года.
Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник красно-белых Эсекьель Барко этим летом может перейти в бразильский "Фламенго".
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Спартак" согласовал переход полузащитника "Твенте" Влапа
Михел Влап может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: Global Look Press