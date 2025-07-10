"Решение об исключении "Торпедо" из РПЛ для меня неожиданное. Вместо "Торпедо" в РПЛ должен играть "Урал". Хватит "Зенита"!" - приводит слова Смородской "Чемпионат".
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов и президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин заявили, что оба клуба готовы заменить московское "Торпедо" в РПЛ.
Сегодня, 10 июля, было официально объявлено, что московское "Торпедо" исключено из числа участников РПЛ. Напомним, что функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов подозреваются в попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Смородская: вместо "Торпедо" в РПЛ должен играть "Урал" - хватит "Зенита"!
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала исключение "Торпедо" из РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"