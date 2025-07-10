"Спартак" сделал нам предложение по Саулю Коко. Мы ведем переговоры", - передает Sport24 слова Ваньяти.
Напомним, ранее авторитетный итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио сообщил, что московский "Спартак" проявляет интерес к центральному защитнику "Торино" Саулю Коко.
26-летний футболист перебрался в Италию летом прошлого года из испанского "Лас-Пальмаса". Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне Коко сыграл в 34 матчах Серии А и Кубка страны, в которых отличился двумя забитыми голами.
"Ведем переговоры". В "Торино" подтвердили интерес "Спартака" к защитнику Коко
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал, что московский "Спартак" сделал предложение по трансферу защитника Сауля Коко.
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