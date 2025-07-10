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"СЭ": Вендел прибудет в Санкт-Петербург вместе с новичком "Зенита" Жерсоном

Стало известно, когда Вендел вернется из Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, который ссылается на своих бразильских коллег, новичок "Зенита", полузащитник Жерсон прибудет в Санкт-Петербург в субботу, 12 июля. Сообщается, что вместе со своим соотечественником также может прилететь и хавбек сине-бело-голубых Вендел.

Напомним, ранее председатель правления "Зенита" Алесандр Медведев рассказал, что Жерсон будет представлен болельщикам на "Газпром Арене" перед контрольной игрой против "Войводины".

Вендел, чей переход в "Ботафого" сорвался в начале лета, до сих не присоединился к команде на летних сборах. 20 июля петербуржцы сыграют с "Ростовом" в рамках первого тура нового сезона РПЛ.

Источник: "СЭ"

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