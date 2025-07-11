«Хотели бы приобрести игрока в центр поля и в группу атаки. Также возможно, что один-двое футболистов покинут «Краснодар», - цитирует Мусаева «Чемпионат».
Ранее в СМИ появились новости, что «Краснодар» близок к подписанию двух полузащитников из французской Лиги 1. Речь шла о Гаэтане Перрене из «Осера» и Дугласе Аугусто из «Нанта».
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «быки» выиграли чемпионат России, набрав 67 очков. В первом туре предстоящего сезона «Краснодар» сыграет с «Пари НН» в гостях.
Мусаев: хотели бы приобрести игрока в центр поля и в группу атаки
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал позиции, которые его команде нужно усилить.
Фото: ФК "Краснодар"