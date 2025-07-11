«С тренерской точки зрения я бы хотел, чтобы Эдуард Сперцян был нашим Стивеном Джеррардом или Франческо Тотти, который проведёт всю карьеру в «Краснодаре», будет капитаном и выиграет титулы», - цитирует Мусаева «Чемпионат».
Ранее СМИ сообщали об интересе к 25-летнему полузащитнику от «Аякса», «Лацио» и других европейских клубов.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25,2 млн евро.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах за «быков» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России, набрав 67 очков.
Мусаев: я бы хотел, чтобы Сперцян был для "Краснодара" своим Джеррардом или Тотти
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о будущем полузащитника команды Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"