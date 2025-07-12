"Сейчас нет смысла это обсуждать. Решение уже состоялось и нужно принимать ситуацию так, как есть. Подготовка "Оренбурга" к сезону? Они же хотели вернуться. Теперь это их вопрос, как они подготовятся", - цитирует Семина "СЭ".
Напомним, что ранее московское "Торпедо" было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги, клуб проведет следующий сезон в Первой Лиге. Функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов подозреваются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 30 турах.
Семин - о возвращении "Оренбурга" в РПЛ: они же этого хотели
Российский тренер Юрий Семин высказался о возвращении "Оренбурга" в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"