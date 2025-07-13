"Мы видим, насколько человек щепетильно относится к своему здоровью. Видим, насколько он прекрасно чувствует игру. Пока есть здоровье, силы и желание, он будет продолжать. В дальнейшем Игорь будет прекрасным тренером или функционером, но пока надо еще поиграть", - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 12 июля, ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился центральный защитник "армейцев" Игорь Дивеев. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев благодаря этой победе стал рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков - их на числу российского голкипера стало 8.
Игорь Акинфеев провел за ЦСКА во всех турнирах с 2003 года 798 матчей, пропустил 717 мячей и сохранил ворота "сухими" в 333 встречах. Контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Гасилин: пока есть здоровье, силы и желание, Акинфеев будет продолжать играть
Фото: ПФК ЦСКА