«Будет ли уход Карраскаля потерей для «Динамо»? В любом случае, «Динамо» - это команда. Они сейчас играли без него некоторые игры. Команда на то и команда, что когда одного нет – будет другой. Понятно, что это игрок определённого уровня, который забивал и отдавал. Сказать, что его уход сделает команду сильнее, нельзя. Карраскаль - это игрок основного состава, который доказал свою состоятельность», - цитирует Черчесова Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что колумбиец переходит в бразильский «Фламенго», но генеральный директор «Динамо» Пивоваров опроверг это.
Контракт Карраскаля с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 7,1 млн евро по версии Transfermarkt.
В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 35 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Черчесов - о Карраскале: сказать, что его уход сделает "Динамо" сильнее, нельзя
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном уходе полузащитника Хорхе Карраскаля из московского «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"