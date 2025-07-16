"Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было - это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы", - цитирует Малышева ТАСС.
Этим летом московский "Спартак" оформил переход нападающего Антона Заболотного на правах свободного агента - форвард заключил контракт с клубом по схеме "1+1", рыночная стоимость 34-летнего футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
В прошлом сезоне Антон Заболотный вышел на поле в составе подмосковных "Химок" в 31 матче и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 голевых передач. Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит" и ЦСКА, а также ряд других российских клубов.
В "Спартаке" рассказали, зачем подписали Антона Заболотного
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал, зачем красно-белые подписали Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"