Галицкий отвесил Шаронову респект, а за молодёжку «Спартака» играет переписанный игрок?

Шаронова уважает даже президент «Краснодара»
«Рубин», которому пророчили жалкое существование, радует на старте сезона. Шаронов сколотил интересную команду, которая, может, и не будет бороться за еврокубки (по крайней мере, в первом сезоне) – зато в Казани опять заведутся футбольные болельщики.
И дело не только в футболе, который в исполнении «Рубина» в кои-то веки не побуждает мгновенно погасить трансляцию. Тренер даёт классные интервью, мотивирует футболистов и даёт достаточно поводов пресс-службе, чтобы делать классный контент.
В пятом туре команда Шаронова играла на выезде в Краснодаре. Серьёзно усилившиеся летом «быки» минимально победили, хоть и остались в меньшинстве.
После матча владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поймал тренера Шаронова в подтрибунных помещениях и поддержал рок-н-ролльного коуча.
«То, что вы делаете, это очень круто»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 10, 2019
©? @sergeygalitskiy после матча #КраснодарРубин pic.twitter.com/0umIUuv4ML
Встретились два красавчика нашего футбола. А ведь кто-то говорит, что в нём мало классных историй!
В Англии использовали VAR
«Сити» начал сезон гостевой игрой против «Вест Хэма». Бодрые парни Гвардиолы не оставили камня на камне от обороны «молотков», но это не самое примечательное (как будто кто-то ждал иного результата)
В начале второго тайма бригада арбитров не засчитала гол Габриэля Жезуса, хотя невооруженным взглядом рассмотреть офсайд, ставший причиной отмены, невозможно.
Но это было ещё не всё. За 15 минут до финального свистка забил Стерлинг – арбитр вновь засомневался, посмотрел повтор – и засчитал взятие ворот. А уже в самом конце встречи Агуэро зафейлил удар с одиннадцатиметровой точки. Судья Майкл Дин заставил перебивать – и счёт стал унизительным.
Сначала полагали, что всё дело в том, что вратарь Фабианьски оторвал до удара ногу от линии ворот, но на деле всё оказалось гораздо скучнее – просто будущее сборной Англии Райс вбежал в свою штрафную слишком рано.
Переписанный игрок в «Спартаке»?
Этим летом двое молодых футболистов из Петербурга переехал в «Спартак» - Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров. Казалось бы, дело вовсе не примечательное – тем более в то межсезонье, когда «красно-белые» устанавливают трансферные рекорды.
Но журналист Василий Конов обратил внимание на подозрительную (скандалов на эту тему хватает – вспомнить только Шапи) ситуацию с датой рождения Хабирова после того, как тот забил в молодёжном первенстве.
На официальном сайте РПЛ дата рождения Хабирова - 15 ноября 2002. Точно так же – и на официальном сайте «Спартака». А вот на сайте футбольного филиала «Зенита», где воспитывался Хабиров - 15 ноября 2001 года. И такие же числа на его личной странице в социальных сетях.
Случайность? Слишком подозрительная. На официальном сайте РПЛ должны следить за такими данными внимательно, так что вряд ли дело заключается в случайной ошибке.
Похоже, Рибери в «Локомотиве» не будет
Очень жаль, но вчера обломался один из самых крутых слухов этого лета. Французские СМИ сообщили, что московский «Локомотив» интересуется Рибери. Было бы действительно круто – Шюррле из Дортмунда за «Спартак» против играющего за «Локомотив» Рибери из Баварии.
Гендир «Локо» Василий Киндазе отреагировал так:
- Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в «Локомотив»? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает.
Что же еще там написано? - спросил он у Sport24, но потом добавил. – Никаких комментариев до 2 сентября.
Может, надежда есть?