Во втором тайме Зобнин был удалён после того, как отмахнулся от одного из игроков ЦСКА. После просмотра видеоповтора арбитр показал игроку прямую красную карточку. ЦСКА в итоге победил со счётом 2:0.
"Очень простой вопрос. Тут очевидная красная карточка. У нас не было камеры с близкого расстояния. С той, что мы видели, там было движение руки. Если вы спросите у 100 судей, все скажут, что это фол на красную карточку. Игрок ушёл с поля без споров — значит, он понял, что сделал", - цитирует Кашшаи Sport24.
Кашшаи: нарушение Зобнина - чистая красная карточка
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал удаление полузащитника Романа Зобнина в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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