Ранее агент заявил, что его клиент плохо спит из-за сложившейся ситуации и сильно переживает. При этом Бентанкур утверждал, что ждёт действий от "Динамо".
"Должен сказать, что я не совсем правильно выразился. Гильермо не может спать из-за удаления в матче со "Спартаком". В остальном ситуация рабочая, клуб максимально поддерживает игроков, и все настроены исполнять свои обязательства", — цитирует агента "Чемпионат".
Варела был удалён в матче 20-го тура РПЛ со "Спартаком". Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 2:0.
Напомним, что из некоторых российских клубов начался отток легионеров. Например, все иностранные футболисты покинули ФК "Краснодар". В "Динамо" заявили, что пока из команды никто не уходит.
Агент Варелы заявил, что Гильермо плохо спит из-за удаления, а не из-за "сложившейся ситуации"
Футбольный агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника московского "Динамо" Гильермо Варелы, рассказал о проблемах футболиста.
ФК "Динамо"