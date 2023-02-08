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Аршавин: Дзюба – один из тех, о ком мы точно будем говорить

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Заместитель генерального директора "Зенита", экс-капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на информацию о переходе Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
– Трудно сказать, конечно, лучшее ли это решение для клуба и Артема. Нужно дождаться начала чемпионата. Но для нас – тех, кто смотрит и обсуждает – хорошо, что Дзюба возвращается в РПЛ. У нас все же мало ярких игроков, а он — один из тех, о ком мы точно будем говорить, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Сегодня Артем Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, прошел медосмотр, который предшествует подписанию контракта. Ожидается, что "железнодорожники" официально объявят о трансферах в ближайшее время. Последним клубом Дзюбы был "Адана Демирспор". В 5 матчах чемпионата Турции 34-летний нападающий ограничился всего одним голом. Он оставался без работы с начала ноября прошлого года.


Локомотив Аршавин Дзюба
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