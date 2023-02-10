– Я владел немного большей информацией по Артему, чем все. Например, разговоры про него и "Торпедо", давайте честно, они на сегодня несовместимы. Понятное дело, что в тридцать четыре найти хорошую команду, учитывая запросы, сложно. Зная Дзюбу, а он с амбициями, ему деньги уже не нужны. Ему сейчас важно вернуться, установить рекорд. Свои задачи. Выйти, доказать всем, себе, что он еще умеет играть в футбол. Да и откровенно, сейчас уровень нашего чемпионата низкий, поэтому он покажет все, что умеет. Ну и хорошо, что его подписал "Локомотив", потому что пусть сейчас они не топ-клуб, но у них есть вывеска. Надеюсь, что именно с приходом Артема у них все пойдет в гору, – цитирует Титова РИА "Новости Спорт".
На этой неделе "Локомотив" объявил о заключении соглашения до конца сезона с экс-нападающим сборной России и питерского "Зенита" Артемом Дзюбой. Футболист находился на бирже труда с начала ноября, когда разорвал контракт с "Адана Демирспор". Последний раз на поле в официальном матче 34-летний ветеран появлялся 7 октября. В чемпионате Турции он провел всего пять матчей, забив гол.
"Локомотив" перед приходом Дзюбы располагался в зоне стыковых матчей на 14-м месте в таблице чемпионата России. После 17-ти туров в активе "железнодорожников" 13 очков. Отставание от спасительной 12-й позиции, которую занимает "Пари Нижний Новгород", насчитывает шесть баллов. В 18-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова на выезде сыграет с "Ростовом".
Титов – о переходе Дзюбы в "Локомотив": ему деньги уже не нужны
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов раскрыл подробности трансфера форварда Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"