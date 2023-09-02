- После неудачной серии, что "Спартак" сыграл в последних матчах, конечно, они хотели реабилитироваться в глазах болельщиков, поэтому начали агрессивно в матче с "Динамо". Но "Динамо" вообще не играло первые 20 минут. Безобразие играть так в обороне. Поэтому я был удивлен игрой московского "Динамо", тем, что они так бездарно вышли. Не думаю, что с "Краснодаром" у "Спартака" получится так же. Они будут настроены. Две команды, похожие по стилю, которые любят созидать, играть в атаку, в комбинационный футбол. Не уверен, что "Краснодар" недооценивает важность этого матча. Поэтому будет яркий футбол с обеих сторон: что со стороны "Спартака", что со стороны "Краснодара". Результат не знаю, какой будет, но надеюсь, что голов будет предостаточно, - передает слова Колыванова Sport24.
2 сентября в рамках 7 тура Российской премьер-лиги встретятся между собой "Краснодар" и "Спартак", их игра состоится на домашнем стадионе "быков" и начнется в 20:00 по московскому времени. Черно-зеленые единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ по итогам 6 туров, набрав 14 очков, две последних встречи чемпионата "Краснодар" завершил вничью (с "Локомотивом" 1:1 дома и с "Факелом" 0:0 в гостях), после чего одержал выездную победу со счетом 1:0 над "Пари Нижним Новгородом" в рамках группового этапа Кубка России.
Московский "Спартак" с 10 набранными очками находятся в таблице чемпионата России на седьмом месте, при этом красно-белые не могут выиграть на протяжении трех последних туров (поражения 2:3 от "Урала" и 1:3 от "Зенита" и ничья 0:0 с "Ахматом"). 29 августа команда Гильермо Абаскаля разгромила столичное "Динамо" в рамках Кубка России (4:1), при этом спартаковцы вели со счетом 4:0 уже к 25 минуте встречи.
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Колыванов: не думаю, что с "Краснодаром" у "Спартака" получится так же, как с "Динамо"
Экс-нападающий "Динамо" Игорь Колыванов рассказал о своих ожиданиях от матча 7 тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак".
Фото: РИА Новости