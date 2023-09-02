Колыванов: не думаю, что с "Краснодаром" у "Спартака" получится так же, как с "Динамо"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
13:00
АхматНе начат
П1 2.42X 3.4П2 3.1
Нижний Новгород
15:15
РубинНе начат
П1 2.36X 3.2П2 3.4
Крылья Советов
17:30
ФакелНе начат
П1 1.89X 3.65П2 4.4
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.4X 3.8П2 2.95

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
17:00
СоколНе начат
П1 2.3X 3.3П2 3.2
Химки
18:00
КубаньНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.2
Алания
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.64X 4П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
14:30
ЭвертонНе начат
П1 3.25X 3.25П2 2.41
Брентфорд
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.79X 4П2 4.5
Бёрнли
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.9X 4П2 1.91
Манчестер Сити
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.18X 8.2П2 16
Челси
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.43X 5.2П2 7.4
Брайтон
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.55X 3.9П2 2.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
15:00
ГранадаНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6.6
Реал Мадрид
17:15
ХетафеНе начат
П1 1.35X 5.2П2 10
Алавес
19:30
ВаленсияНе начат
П1 2.95X 3П2 2.8
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.02X 3.5П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
19:30
КальяриНе начат
П1 1.79X 3.75П2 4.9
Удинезе
19:30
ФрозинонеНе начат
П1 1.95X 3.6П2 4.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5.8
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
16:30
МайнцНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.6
Аугсбург
16:30
БохумНе начат
П1 2.11X 3.7П2 3.5
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.34X 3.65П2 3.05
Хоффенхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.6X 3.75П2 2.65
Байер
16:30
ДармштадтНе начат
П1 1.26X 6.8П2 11
Боруссия М
19:30
БаварияНе начат
П1 8X 6.6П2 1.32

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
18:00
РеннНе начат
П1 3.25X 3.65П2 2.22
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.2X 3.85П2 3.2
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Прогнозы и ставки на футбол

Колыванов: не думаю, что с "Краснодаром" у "Спартака" получится так же, как с "Динамо"

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Экс-нападающий "Динамо" Игорь Колыванов рассказал о своих ожиданиях от матча 7 тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак".
Фото: РИА Новости
- После неудачной серии, что "Спартак" сыграл в последних матчах, конечно, они хотели реабилитироваться в глазах болельщиков, поэтому начали агрессивно в матче с "Динамо". Но "Динамо" вообще не играло первые 20 минут. Безобразие играть так в обороне. Поэтому я был удивлен игрой московского "Динамо", тем, что они так бездарно вышли. Не думаю, что с "Краснодаром" у "Спартака" получится так же. Они будут настроены. Две команды, похожие по стилю, которые любят созидать, играть в атаку, в комбинационный футбол. Не уверен, что "Краснодар" недооценивает важность этого матча. Поэтому будет яркий футбол с обеих сторон: что со стороны "Спартака", что со стороны "Краснодара". Результат не знаю, какой будет, но надеюсь, что голов будет предостаточно, - передает слова Колыванова Sport24.

2 сентября в рамках 7 тура Российской премьер-лиги встретятся между собой "Краснодар" и "Спартак", их игра состоится на домашнем стадионе "быков" и начнется в 20:00 по московскому времени. Черно-зеленые единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ по итогам 6 туров, набрав 14 очков, две последних встречи чемпионата "Краснодар" завершил вничью (с "Локомотивом" 1:1 дома и с "Факелом" 0:0 в гостях), после чего одержал выездную победу со счетом 1:0 над "Пари Нижним Новгородом" в рамках группового этапа Кубка России.

Московский "Спартак" с 10 набранными очками находятся в таблице чемпионата России на седьмом месте, при этом красно-белые не могут выиграть на протяжении трех последних туров (поражения 2:3 от "Урала" и 1:3 от "Зенита" и ничья 0:0 с "Ахматом"). 29 августа команда Гильермо Абаскаля разгромила столичное "Динамо" в рамках Кубка России (4:1), при этом спартаковцы вели со счетом 4:0 уже к 25 минуте встречи.


Краснодар Спартак Колыванов
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