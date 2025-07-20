Экс-футболист РПЛ назвал условие, при котором "Зенит" бы не победил "Ростов"

- Первый тайм был не самым лучшим в исполнении "Зенита", а во втором они очень сильно включились и дожали "Ростов". Старт сезона, конечно, всегда трудный, особенно для фаворитов. Все команды - темные лошадки, не было официальных матчей, поэтому первый тур всегда сложный. Но в целом "Зенит" очень прилично выглядит. Самое главное - "Зенит" ещё будет добавлять, и потом это будет очень приличная машина.
- То есть результат по игре?
- "Ростов" мог удержать ничью, если бы "подзасушил" игру. Да и в конце матча могли сравнять. Но "Зенит" прибавил в игре, забил и победил.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info