Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 3 0 3
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Торпедо
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен

Экс-футболист РПЛ назвал условие, при котором "Зенит" бы не победил "Ростов"

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал Rusfootball.info поражение от "Зенита" в первом туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Ростов"
- Первый тайм был не самым лучшим в исполнении "Зенита", а во втором они очень сильно включились и дожали "Ростов". Старт сезона, конечно, всегда трудный, особенно для фаворитов. Все команды - темные лошадки, не было официальных матчей, поэтому первый тур всегда сложный. Но в целом "Зенит" очень прилично выглядит. Самое главное - "Зенит" ещё будет добавлять, и потом это будет очень приличная машина.

- То есть результат по игре?

- "Ростов" мог удержать ничью, если бы "подзасушил" игру. Да и в конце матча могли сравнять. Но "Зенит" прибавил в игре, забил и победил.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится